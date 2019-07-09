Грядущие выборы в США: поддержка Трампа достигла рекордного уровня

Новости мира: Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки.

Поддержка президента Дональда Трампа гражданами США достигла рекордного уровня - прежде всего благодаря экономической политике, которую проводит его правительство.

Об этом свидетельствует совместный соцопрос телеканала ABC News и газеты The Washington Post.

"В целом, 44% граждан поддерживают его деятельность на посту, 53% - не поддерживают", - отмечается в выводах исследования.

Для сравнения, в апреле политику Трампа одобряли 39% американцев, против нее высказались 54%.

То есть ядро оппонентов президента почти не изменило своего мнения, зато Трамп заручился поддержкой тех, кто ранее колебался в оценках.

Отмечается, что большинство опрошенных - 51% - довольно состоянием экономики США. В то же время 65% респондентов считают, что поведение Трампа не соответствует стандартам президента.