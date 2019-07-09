На площадке испытаний корабля Starship компании SpaceX произошел пожар

Новости мира: Во Флориде на площадке SpaceX для испытаний корабля Starship произошел пожар.

Пожар вспыхнул в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщила газета Florida Today со ссылкой на пресс-службу компании, передает УНН.

Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида).

"Сегодня днем на площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", - цитирует газета пресс-секретаря компании Джеймса Глисона. По его словам, огонь "удалось потушить за несколько минут благодаря усилиям пожарной службы".

По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания является неполадки электрооборудования.

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.