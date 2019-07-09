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На площадке испытаний корабля Starship компании SpaceX произошел пожар

На площадке испытаний корабля Starship компании SpaceX произошел пожар
05:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Во Флориде на площадке SpaceX для испытаний корабля Starship произошел пожар.

Пожар вспыхнул в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщила газета Florida Today со ссылкой на пресс-службу компании, передает УНН.

Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида).

"Сегодня днем на площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", - цитирует газета пресс-секретаря компании Джеймса Глисона. По его словам, огонь "удалось потушить за несколько минут благодаря усилиям пожарной службы".

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По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания является неполадки электрооборудования.

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

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Пожар, Флорида, SpaceX, Starship.
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