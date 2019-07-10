США в МАГАТЭ призвали Иран к диалогу

Новости мира: Сегодня проходит внеочередное закрытое заседание МАГАТЭ относительно урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

США призывают Иран отменить свои последние ядерные шаги, а также выражают готовность к переговорам по ІРІ, без предварительных условий с целью урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Об этом заявила постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джекки Уолкотт (Jackie Wolcott) во время внеочередного заседания совета управляющих МАГАТЭ в среду в Вене, сообщает корреспондент.

"Мы призываем Иран отменить свои последние ядерные шаги и прекратить какие бы то ни было планы относительно дальнейшего продвижения. Соединенные Штаты дали четко понять, мы открыты для переговоров без предусловий и что мы предлагаем Ирану возможность полной нормализации отношений. Все члены этого органа должны призвать Иран немедленно вступить в переговоры с целью мирного и дипломатического урегулирования. Мы остаемся готовыми и ждем такого дипломатического сотрудничества", - заявила представитель США.

По ее словам, совет управляющих МАГАТЭ должен в один голос призывать ІРІ вернуться к полному выполнению своих обязательств и поддержке мер по ядерному нераспространению.

"Иран также должен помнить, что единственный путь к ослаблению санкций заключается в таких переговорах, а не в ядерном шантаже. Ядерное обострение, которое Иран сейчас осуществляет, лишь усугубит давление, с которым Иран столкнулся, и усугубит кризис, которую Иран делает для самого себя", - подчеркнула американская дипломатка.