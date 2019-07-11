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На США надвигается шторм "Барри"

На США надвигается шторм "Барри"
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Несколько следующих дней в США будет бушевать тропический шторм.

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

Синоптики присвоили стихии имя "Барри", сообщает корреспондент.

"Ожидается, что "Барри" повлечет штормовой прилив, ливни и сильный ветер в центральной части побережья Мексиканского залива в течение следующих нескольких дней", - отметили в Национальном центре предупреждения ураганов.

При этом прогнозируется создание угрожающих для жизни погодных условий на южном побережье и юго-востоке американского штата Луизиана. В отдельных районах прогнозируются наводнения и затопления.

Невероятные штормовые снимки из живописной Бретани (Фото)

Населению рекомендуется прислушиваться к советам местных властей относительно угрозы урагана.

Кроме того, обнародованы предупреждения об очень сильных проливных дождях и порывистых ветрах на всей центральной части Мексиканского залива.

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США, Ураган, Шторм, Непогода, Мексиканский залив, Тропический шторм.
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