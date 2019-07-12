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Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"

Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Байден объяснил, почему Путин боится идеи либерализма.

Президент РФ Владимир Путин рассказывает, что идея либерализма, мол, "устарела", поэтому, что она на самом деле мощнее любую армию мира, считает потенциальный кандидат в президенты США 2020-го года от Демократической партии Джозеф Байден.

Об этом он заявил, выступая в четверг в Нью-Йорке с речью относительно внешней политики.

"Владимир Путин пытался сказать себе - и кому-нибудь, кого удалось бы обмануть - что, мол, либеральная идея "устаревшая". А все потому, что он понимает, какую силу содержит эта идея. Ни одна армия в мире не может сравниться с электризующей идеей свободы. Она свободно распространяется от одного к другому, перешагивает границы, языка и культуры", - пояснил Байден.

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По его мнению, США должны "вновь освоить" эту силу и вести мир за собой, чтобы ответить на вызовы, которые сегодня встают перед ним.

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Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Либерализм.
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