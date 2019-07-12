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Пятница, 12.07.2019
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"Позорное решение": В МИД отреагировали на признание "нежелательной" деятельности ВКУ в РФ

"Позорное решение": В МИД отреагировали на признание "нежелательной" деятельности ВКУ в РФ
01:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев".

Министерство иностранных дел Украины считает решение Генеральной прокуратуры России признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев" позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призывает мировое сообщество усилить давление.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", - сказала спикер МИД Катерина Зеленко.

По её словам, такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

Спикер МИД выразила недоумение, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Всемирный конгресс украинцев" признали нежелательной организацией в РФ

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", - резюмировала Зеленко.

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Россия, МИД, ВКУ, Всемирный конгресс украинцев, Катерина Зеленко.
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