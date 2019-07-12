"Всемирный конгресс украинцев" признали нежелательной организацией в РФ

Новости Украины: Деятельность канадской организации "Всемирный конгресс украинцев" на территории РФ признана нежелательной.

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 11 июля в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада)", - сказали в ведомстве.

Основанием для такого решения стало то, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, отметили в пресс-службе.

Согласно открытым источникам, Организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке под названием "The World Congress of Free Ukrainians".

В 1993 году организация сменила название на "Всемирный конгресс украинцев".