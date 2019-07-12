В Конгрессе США одобрили новые санкции против России

Новости мира: Палата представителей Конгресса США поддержала усиление санкций против РФ.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против России.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.

Речь идет о введении ограничительных мер по российскому суверенному долгу. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет осуществлять новые соглашения с российским суверенным долгом", - заявил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, один из инициаторов поправки.

Он добавил, что поправка также предусматривает механизм для снятия этих санкций. Это произойдет в том случае, если администрация США приходит к выводу, что РФ может не вмешиваться в американские выборы - по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.

Финальным этапом для снятия санкций будет решение Конгресса, если он согласится с выводом администрации.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена эта поправка, Палате представителей еще предстоит одобрить. При условии утверждения законопроекта нижней палатой Конгресса, поправке предстоит пройти согласование законодателями обеих палат, прежде чем весь проект оборонного бюджета подадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Американские СМИ сообщали, ссылаясь на администрацию Белого дома, Трамп может наложить вето на законопроект. Причиной вето может стать недофинансирование Пентагона - вместо заказанных ранее 750 млрд долларов ему выделяют 733 млрд долларов.