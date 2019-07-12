Скачать
Пятница, 12.07.2019
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью

Трамп размышляет над увольнением директора Нацразведки

Трамп размышляет над увольнением директора Нацразведки
22:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Epa

Новости мира: Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки страны Дэна Коутса.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки страны Дэна Коутса, сообщает в пятницу американское издание Axios со ссылкой на собственные источники, приближенные к главе государства.

При этом, по словам собеседников издания, Трамп не сообщил о том, когда он может объявить об этом шаге. Они лишь отметили, что обсуждение этой темы идет уже на протяжении нескольких месяцев, и о возможных перестановках в упомянутом ведомстве президент говорит, как минимум, с февраля.

Один из собеседников Axios, который общался с Трампом по вопросу о Коутсе неделю назад, сообщил, что у него сложилось впечатление, что это произойдет "скорее раньше, чем позже".

Директор Национальной разведки является одним из ближайших советников президента и Совета национальной безопасности, он ежедневно проводит секретные брифинги для президента. Один из источников Axios, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что Трамп в частной беседе говорил, что управление директора Национальной разведки является ненужной бюрократической прослойкой, от которой он хотел бы избавиться. Однако упразднить это управление невозможно по политическим соображениям, в связи с чем, согласно данным источников, Трамп намерен понизить статус этой структуры.

 "Пришло время перемен. Дан - замечательный парень, но президент больше не слушает его", - цитирует Axios слова представителя администрации.

Береговая охрана США взяла на абордаж субмарину с 7 тоннами кокаина на борту

Между тем, отмечает издание, в Белом доме отказались от каких-либо комментариев на эту тему. "У нас нет каких-либо объявлений в настоящее время", - сообщили там.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Дональд Трамп, Дэн Коутс, Национальная розведка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
03 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Приметы и обряды на 12 июля - Петров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Кабмин переименовал &quot;Ощадбанк&quot;
Кабмин переименовал "Ощадбанк"
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Одесский кинофестиваль 2019: дата и участники мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь