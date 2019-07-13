В Луизиане ввели чрезвычайное положение

Новости мира: В связи с тропическим штормом Дональд Трамп ввел в Луизиане режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм "Барри". Сейчас шторм движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану.

Об этом сообщает Fox News.

"Президент Трамп объявил на федеральном уровне чрезвычайное положение для штата Луизиана в четверг вечером, уполномочив Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия, в связи с приближением тропического шторма Барри", - говорится в сообщении.

Об объявлении чрезвычайного положения президент Дональд Трамп написал на своей странице Twitter.

"Для всех, кто находится на побережье Мексиканского залива: поскольку вы осуществляете подготовку для защиты ваших домов и близких от затопления и шторма, который надвигается, крайне важно, чтобы вы прислушались к инструкциям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, федеральным и местным чиновникам. Мы тесно сотрудничаем с ними. Будьте готовы, будьте осторожны, главное безопасность!", - отметил Трамп.