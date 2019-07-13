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Следователи завершают расследование по Trump Organization

Следователи завершают расследование по Trump Organization
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Прокуратура Нью-Йорка заканчивает расследование против Trump Organization без предъявления обвинений.

Расследование о возможных нарушениях компании Trump Organization в течение последних нескольких месяцев почти потеряло свою активность и, как ожидается, будет официально завершено в ближайшее время без предъявления обвинений руководству компании.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные в процессе.

"Федеральное расследование относительно того, нарушало ли руководство компании Trump Organization законы о финансировании (президентской – ред.) кампании, очевидно, завершается без предъявления обвинений", - говорится в сообщении.

Расследование федеральных прокуроров в Нью-Йорке длилось несколько месяцев. Следователи изучали, нарушила ли компания закон, который ограничивает финансирование кандидатов в президенты США. В том числе, речь шла о попытках возместить экс-адвокату Трампа Майклу Коэну выплаты нескольким женщинам за молчание, которые ранее обвиняли Трампа в сексуальных домогательствах.

В прокуратуре Нью-Йорка заинтересовались проектами компании Trump Organization

По информации источников, в течение последних недель расследования постепенно замедлялось, и сейчас прокуроры, скорее всего, не готовы вынести обвинения против любых руководителей Trump Organization. В самой же компании от комментариев отказываются.

Напомним: в прошлом году Майкл Коэн признал себя виновным во лжи Конгресса, финансовых махинациях и других обвинениях. Суд США вынес решение относительно заключения Коэна в течение трех лет.

Между тем, сам Трамп отрицает все обвинения, выдвинутые своему бывшему доверенному юристу.

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США, Расследование, Дональд Трамп, Trump Organization.
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