Минфин США предупреждает, что правительство рискует исчерпать наличные деньги

Новости мира: Минфин США уведомил Конгресс о досрочном окончании денежных запасов.

Министр финансов США Стивен Мнучин обратился с официальным письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором предупредил, что американское правительство рискует исчерпать наличные ранее чем ожидалось и просит разрешить новые заимствования.

Глава минфина направил письмо в Конгресс в пятницу, сообщил центральный американский телеканал CNN.

"Основываясь на обновленных прогнозах, имеет место сценарий, в котором наличные закончатся в начале сентября, до того, как Конгресс соберется снова (после летних каникул - ред.)" - заявил министр финансов в официальном письме.

Федеральное правительство не имеет возможности одалживать деньги с марта, когда вступили в силу установленные Конгрессом лимиты. Министерство финансов США, которое констатирует растущий дефицит денег в связи с инициативой президента 2017 года частично снизить налоги, тогда подчеркивало, что имеет достаточно финансов, чтобы избежать угрозы.

В связи с последним развитием событий, Мнучин обратился к Конгрессу с просьбой провести голосование, чтобы позволить новые заимствования еще до начала парламентских каникул в августе. С этой целью спикер Пелоси и министр Мнучин уже обсуждали возможность начала этого процесса как можно скорее в Конгрессе США.