В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро

Новости мира: В Нью-Йорке случился блэкаут: метро частично остановило работу.

В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене частично отключилось электроснабжение, что местами привело к остановке метро.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Поступает информация об отключении электроэнергии на определенных станциях метро в Манхэттене. Мы работаем над выяснением причин и перезапуском поездов», - сообщается на официальной странице нью-йоркского метро в Twitter.

Уточняется, что в результате блэкаута от электроэнергии отключены районы центра города и западного Манхэттена.

Электрическая компания Con Edison, которая занимается электросетями Нью-Йорка, сообщает, что работает над решением проблемы.

«Мы реагируем на масштабные отключения света в западной части Манхэттена. Предоставим больше информации, когда ее получим. Спасибо», - отмечает компания в Twitter.

Управление метро Нью-Йорка призывает горожан искать другие транспортные пути, кроме подземки, пока специалисты устраняют причины аварии.