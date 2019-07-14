В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро

В центральном районе Нью-Йорка Манхэттене частично отключилось электроснабжение, что местами привело к остановке метро.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Поступает информация об отключении электроэнергии на определенных станциях метро в Манхэттене. Мы работаем над выяснением причин и перезапуском поездов», - сообщается на официальной странице нью-йоркского метро в Twitter.
Уточняется, что в результате блэкаута от электроэнергии отключены районы центра города и западного Манхэттена.
Электрическая компания Con Edison, которая занимается электросетями Нью-Йорка, сообщает, что работает над решением проблемы.
«Мы реагируем на масштабные отключения света в западной части Манхэттена. Предоставим больше информации, когда ее получим. Спасибо», - отмечает компания в Twitter.
Управление метро Нью-Йорка призывает горожан искать другие транспортные пути, кроме подземки, пока специалисты устраняют причины аварии.