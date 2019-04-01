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Блэкаут в Венесуэле: объявлен сокращенный рабочий день

Блэкаут в Венесуэле: объявлен сокращенный рабочий день
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министр связи Хорхе Родригес заявил о принятом решении объявить 1 апреля сокращенный рабочий день, а также отменить занятия в учебных заведениях из-за блэкаута.

В Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятий в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии. Об этом заявил министр связи Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения, сообщает Интерфакс.

"Для обеспечения последовательности в предоставлении электроэнергии правительство приняло решение сохранить приостановку работы школ и установить рабочий день в государственных и частных учреждениях до 14:00", - сказал министр.

В воскресенье в столице Каракасе прошли демонстрации сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию.

Как сообщалось, 30 марта без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением. В Венесуэле в последнее время обострился политический кризис. В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, не признанных многими государствами, которые бойкотировала оппозиция.

Гуайдо и Мадуро созывают сторонников на демонстрации

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

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Венесуэла, Блекаут, Сокращенный рабочий день, Отмена занятий в школе, Отмена занятий в учебных заведениях.
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