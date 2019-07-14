Жителям Нью-Йорка восстановили электроснабжение

Масштабный блэкаут, оставивший без света более 70 тысяч жителей Нью-Йорка, ликвидирован.
Об этом сообщает CNN, передает корреспондент.
«Электроснабжение полностью восстановлено для всех пользователей», - цитирует канал Джона МакАвоя, генерального директора компании Con Edison, которая обслуживает электросеть крупнейшего американского мегаполиса.
Отмечается, что блэкаут оставил без света около 72 тысяч пользователей.
«Проблема была не в инфраструктуре», - сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, добавив: «Нам сегодня очень повезло».
Как сообщалось, в субботу вечером в Нью-Йорке произошло масштабное отключение электроснабжения. В результате остановились несколько веток метрополитена и отключились светофоры, вызвав пробки.
Театры на Бродвее были вынуждены прекратить спектакли. Почти в полную темноту погрузилась и главная площадь площадь мегаполиса Таймс Сквер.
Полиция Нью-Йорка привлекла дополнительные силы для патрулирования города, поскольку отключение света создало дополнительные риски для общественного порядка.
Причины блэкаута пока что доподлинно неизвестны. Ранее сообщалось о том, что его мог спровоцировать пожар на одном из трансформаторов, но подтверждения этой информации нет.
Предыдущий масштабный блэкаут в штате Нью-Йорк произошел в 2003 году. Подобное отключение электроэнергии именно на Манхеттене в последний раз зафиксировано в 1977 году.