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США бьют рекорды по объемам осадков

США бьют рекорды по объемам осадков
15:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Уровень осадков в США достиг исторического максимума в период с апреля по июнь.

С начала июня европейская Служба мониторинга атмосферы проекта "Коперник" зарегистрировала рекорд в США по объему осадков, выпавших с апреля по июнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООН.

"В Соединенных Штатах бьют рекорды объемы осадков, выпавших с апреля по июнь. В штатах Миссисипи, Миссури и Иллинойс наблюдаются продолжительные наводнения. Тропический шторм Барри, который несет с собой сильный ветер и проливные дожди, движется крайне медленно, а это, как говорят ученые, означает, что осадки будут особенно обильными. Таким образом, повышается опасность наводнений, которые потенциально могут достигнуть уровня в 1,8 метра", - сказано в исследовании.

Шторм "Барри", угрожающий южному побережью США, перерос в ураган

Напомним, ранее шторм "Барри", который движется со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу, 13 июля, усилился до урагана первой категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона.

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Все по теме:

США, Погода, Шторм, Осадки, Барри, Коперник.
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