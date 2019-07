Шторм "Барри", угрожающий южному побережью США, перерос в ураган

Тропический шторм "Барри", который сформировался несколько дней тому назад в Мексиканском заливе, в субботу вступил в силу урагана и угрожает южному побережью Соединенных Штатов.

Об этом информирует Национальный центр предупреждения об ураганах США.

"Барри" приобрел силу урагана, двигаясь к побережью Луизианы", - отмечается в сообщении.

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Barry. Latest info is always available at https://t.co/tW4KeGdBFb. Local info can be found at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/BYZ5duM819

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 июля 2019 г.