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Шторм "Барри", угрожающий южному побережью США, перерос в ураган

Шторм "Барри", угрожающий южному побережью США, перерос в ураган
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Тропический шторм "Барри" в США превратился в ураган.

Тропический шторм "Барри", который сформировался несколько дней тому назад в Мексиканском заливе, в субботу вступил в силу урагана и угрожает южному побережью Соединенных Штатов.

Об этом информирует Национальный центр предупреждения об ураганах США.

"Барри" приобрел силу урагана, двигаясь к побережью Луизианы", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что скорость ветров достигла 75 миль/ч (свыше 120 км/ч). По шкале ураганов Саффира-Симпсона, этот показатель соответствует урагану 1-й (из пяти) категории. Это означает, что стихия может причинить вред морской инфраструктуре, судам на стоянке, деревьям и легким зданиям. В то же время синоптики предупреждают об опасном штормовом приливе, мощных ливнях и порывистых ветрах.

В Луизиане ввели чрезвычайное положение

Как сообщалось ранее, еще до приближения стихии на побережье США, местная власть задействовала первые шаги для уменьшения последствий непогоды. По состоянию на субботу 50 тыс. человек были отрезаны от электроснабжения. Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана.

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Ураган, Шторм, Луизиана, Барри, Стихийное бедствие.
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