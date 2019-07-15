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На Луизиану обрушился тропический шторм "Барри"

На Луизиану обрушился тропический шторм "Барри"
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: По Луизиане ударил сильный тропический шторм "Барри".

Тропический шторм «Барри» движется по западной Луизиане, направляясь на север. Синоптики предупреждают о возможных наводнениях и торнадо.

Об этом сообщает WP.

«Тропический шторм "Барри" обрушился на Луизиану в воскресенье, двигаясь на север», - говорится в сообщении.

Ожидается, что шторм ослабнет в течение дня, но власти по-прежнему предупреждают об «опасном для жизни наводнении» наряду с возможными торнадо.

Власти штата Луизиана объявили, что по всему штату было развернуто около 3000 солдат «с особой концентрацией в прибрежных районах» для патрулирования дорог и путей эвакуации, при необходимости — сопровождения медицинского персонала и обеспечение безопасности для эвакуированных.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана в связи с приближением тропического шторма «Барри».

Напоминаем, вследствие тропического шторма "Барри" в штате Луизиана 50 тысяч людей остались без электричества.

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Наводнение, Шторм, Торнадо, Луизиана, Барри, Циклон.
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