В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов

Новости мира: В США стартовали облавы на мигрантов для последующей их депортации.

В некоторых городах США стартовали аресты нелегальных мигранта с целью их последующей депортации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

По данным источника в американской администрации, на чьи слова ссылается телеканал, аресты начались в Нью-Йорке и нескольких других городах в ночь с субботы на воскресенье, 14 июля.

"Мы принимаем целенаправленные меры принуждения в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было приказано в судебном порядке покинуть страну", - сказал вскоре глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

Президент США Дональд Трамп на своей странице Twitter написал также, что в центрах содержания мигрантов на американской границе находится большое количество преступников.

"Простите, я не могу пустить в нашу страну", - подчеркнул Трамп.