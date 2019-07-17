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Суд в США вынес приговор наркобарону-миллиардеру Эль-Чапо

Суд в США вынес приговор наркобарону-миллиардеру Эль-Чапо
23:05 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Наркобарону Эль Чапо дали пожизненное + тридцать лет.

Американский суд вынес официальный приговор бывшему наркобарону-миллиардеру, известному под прозвищем Эль-Чапо, определив наказание в виде пожизненного срока заключения + 30 лет, а также выплаты более $12 млрд.

Об этом сообщает в среду CNN.

"Федеральный судья приговорил Хоакина Гусмана, известного как Эль-Чапо (Коротышка) к пожизненному заключению + 30 лет", - отмечает телеканал со ссылкой на прокуроров Восточного округа Нью-Йорка.

Суд также приказал Эль-Чапо выплатить $12,6 млрд.

Адвокаты бывшего наркобарона готовят апелляцию по предусмотренной процедуре.

Сам Гусман, выступая в суде еще до вынесения приговора, выразил неуважение к представителям юстиции, заявив, что суд является несправедливым.

Как сообщалось ранее, суд США еще в феврале признал Гусмана виновным по всем 10 пунктам обвинения, выдвинутого федеральными прокурорами против него. Ожидалось, что конечный приговор должен быть объявлен 25 июня, впрочем заседание состоялось 17 июля.

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При рассмотрении дела были заслушаны показания о пытках и ужасных убийствах людей под контролем Гусмана, коррупции на правительственном уровне в Мексике, наркокартелях, позолоченных АК-74 с алмазами и побеге Эль-Чапо из мексиканской тюрьмы через подземный тоннель. По предварительным подсчетам, наркобарон заработал почти $14 млрд за почти два десятка лет существования его картеля "Синалоа".

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США, Мексика, Наркобарон, Эль Чапо, Хоакин Гусман.
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