Суд в США вынес приговор наркобарону-миллиардеру Эль-Чапо

Новости мира: Наркобарону Эль Чапо дали пожизненное + тридцать лет.

Американский суд вынес официальный приговор бывшему наркобарону-миллиардеру, известному под прозвищем Эль-Чапо, определив наказание в виде пожизненного срока заключения + 30 лет, а также выплаты более $12 млрд.

Об этом сообщает в среду CNN.

"Федеральный судья приговорил Хоакина Гусмана, известного как Эль-Чапо (Коротышка) к пожизненному заключению + 30 лет", - отмечает телеканал со ссылкой на прокуроров Восточного округа Нью-Йорка.

Суд также приказал Эль-Чапо выплатить $12,6 млрд.

Адвокаты бывшего наркобарона готовят апелляцию по предусмотренной процедуре.

Сам Гусман, выступая в суде еще до вынесения приговора, выразил неуважение к представителям юстиции, заявив, что суд является несправедливым.

Как сообщалось ранее, суд США еще в феврале признал Гусмана виновным по всем 10 пунктам обвинения, выдвинутого федеральными прокурорами против него. Ожидалось, что конечный приговор должен быть объявлен 25 июня, впрочем заседание состоялось 17 июля.

При рассмотрении дела были заслушаны показания о пытках и ужасных убийствах людей под контролем Гусмана, коррупции на правительственном уровне в Мексике, наркокартелях, позолоченных АК-74 с алмазами и побеге Эль-Чапо из мексиканской тюрьмы через подземный тоннель. По предварительным подсчетам, наркобарон заработал почти $14 млрд за почти два десятка лет существования его картеля "Синалоа".