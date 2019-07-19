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В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков

В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Конгресс США внесли проект санкций против РФ за захват украинских моряков.

Депутаты Конгресса США от демократической и республиканской партий, члены Конгрессового Украинского кокуса, внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, обнародованном на официальной странице конгрессвумен Марси Каптур.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - отмечается в заявлении.

В проекте закона предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

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Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

Соавторами законопроекта выступили Марси Каптур, Майкл Куигли от демократической партии, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

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Россия, Санкции, Марси Каптур, Захваченные моряки.
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