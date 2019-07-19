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"Минималка" в США может вырасти до $15/час

"Минималка" в США может вырасти до $15/час
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Минимальную зарплату в США предлагают в Конгрессе повысить до $15 за час.

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение до 2025 года почасовой минимальной зарплаты до $15.

Инициативу поддержали в основном представители демократической партии, которая составляет большинство в нижней палате, сообщает The Hill.

"Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране", - замечает издание.

В то же время ожидается, что этот законопроект не будет поддержан Сенатом, который контролируется республиканским большинством.

Ранее сообщалось, глава правительства Украины Владимир Гройсман видит возможность очередного повышения минимальной заработной платы. Нынешнее состояние отечественной экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн, а средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.

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Все по теме:

США, Зарплата, Заработная плата, Конгресс США, Минимальная зарплата, Минималка, Зарплата в США.
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