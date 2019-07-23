Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Трамп отреагировал на сообщение СМИ о связях Huawei и КНДР

Трамп отреагировал на сообщение СМИ о связях Huawei и КНДР
08:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Правительство США должно изучить сообщение о помощи Huawei в создании мобильной сети в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация должна выяснить правдивость сообщения Washington Post о помощи Huawei Северной Корее.

"Мы должны это выяснить", - сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Пакистана в Белом доме.

"Наши отношения с Северной Кореей были очень хорошими. Мы, действительно, установили хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Я лично", - добавил президент США.

Ранее Washington Post сообщила, что Huawei Technologies помогла построить и поддерживать коммерческую беспроводную сеть Северной Кореи Koryolink.

По данным издания, Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение, по меньшей мере, восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети.

Торговая война: Китай снизил инвестиции в США на 90%

Таким образом, сообщение издания ставит вопрос о возможном нарушении китайской фирмой экспортного контроля США для поставки оборудования в Северную Корею.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Северная Корея, КНДР, Huawei, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
05 ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала почти 90% протоколов: &quot;Батькивщина&quot; догоняет &quot;ЕС&quot;
ЦИК обработала почти 90% протоколов
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Рецепт дня: шоколадный фадж
Рецепт дня: шоколадный фадж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь