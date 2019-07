Трамп заявил о "большой победе" армии США и ее ветеранов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрации удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга.

Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью.

Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

"Я рад сообщить, что заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти - о двухлетнем бюджете и потолке долга...", - написал Трамп в своем Твиттере.

По словам президента США, это "настоящий компромисс", дающий за счет увеличения расходов на оборону "большую победу" армии США и ее ветеранам.

В своих сообщениях Трамп не уточнил подробностей в отношении расходов, предусмотренных соглашением.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.