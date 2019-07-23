Новым министром обороны США стал Марк Эспер

Новости мира: Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера, предложенную Дональдом Трампом, на посту министра обороны.

Сенат США во вторник проголосовал за утверждение Марка Эспера главой Пентагона, закрыв многомесячную вакансию, возникшую с уходом Джейса Мэттиса.

Пентагон не возглавлял утвержденный Сенатом лидер от начала этого года, когда Патрик Шанахан взял на себя обязанности министра обороны Джеймса Мэттиса. Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом Трампом.

После отставки Мэттиса Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали.

Марк Эспер - ветеран армии США. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.