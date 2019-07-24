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Директор ФБР: Россияне настроены на вмешательство в наши выборы

Директор ФБР: Россияне настроены на вмешательство в наши выборы
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Директор ФБР Кристофер Рэй выступил в Сенате Конгресса США по делу о вмешательстве России в выборы США.

Мер по сдерживанию России после вмешательства в американские президентские выборы 2016-го года было недостаточно, и Кремль продолжает заниматься вмешательством в избирательный процесс США по сей день.

В этом убежден директор Федерального Бюро Расследований США Кристофер Рэй, о чем он заявил во вторник, 23 июля, во время слушаний в Сенате Конгресса США, сообщает корреспондент.

«Россияне, безусловно, настроены на вмешательство в наши выборы с помощью операций внешнего влияния», - ответил он на вопрос председателя комитета по правоохранительной деятельности Сената Конгресса США Линдси Грэма, до сих пор ли Россия пытается вмешиваться в американскую избирательную систему.

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На уточняющий вопрос сенатора Грэма, означает ли это, что действия США по сдерживанию поведения РФ, включительно с санкциями и заявлениями было недостаточно, директор ФБР ответил: «Мне кажется, что пока они не остановились, мы не сделали достаточно для сдерживания».

«Да», - ответил Рэй на вопрос, продолжают ли россияне заниматься вмешательством и сейчас.

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США, Россия, РФ, ФБР, Вмешательство в выборы, Кристофер Рей, Российское дело.
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