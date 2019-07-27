США выплатят фермерам $16 миллиардов из-за “торговой войны” с Китаем

Новости мира: В связи с “торговой войны” с Китаем фермеры США получат $16 миллиардов компенсации.

Правительство США выплатит американским фермерам, которые понесли убытки вследствие торговых противоречий Вашингтона с Пекином, $16 миллиардов.

Об этом сообщает Independent.

“Правительство Соединенных Штатов выплатит помощь американским фермерам, которые понесли убытки из-за "торговой войны" с Китаем, в размере от 15 до 150 долларов за гектар. В целом такой пакет помощи составит $16 миллиардов. Фермеры на юге страны получат больше, чем на Среднем Западе”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что фермеры являются базовым электоратом Дональда Трампа, и именно они понесли наибольшие потери вследствие торговых разногласий США с Китаем.

Так, в прошлом году поставки сои, важнейшего продукта аграрного экспорта США в Китай, упали до самого низкого уровня за последние 16 лет.

И в прошлом же году Трамп выделил американским аграриям $12 миллиардов помощи.

Как сообщалось, 30 июля делегация США возобновит переговоры с Китаем в торговой сфере, где в последнее время между двумя странами наблюдается напряжение из-за тарифного противостояния.