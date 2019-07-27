Госсекретарь США: Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим

Новости мира: Майк Помпео рассказал, что США продолжат политику ограничений против Кубы.

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы будем считать этот режим ответственным за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, борющихся за свободу!" - написал Помпео в своем твиттере.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны. Кроме того, госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы.

Напомним, ранее администрация США ввела новые ограничения на путешествия американских граждан на Кубу.