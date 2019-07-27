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Госсекретарь США: Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим

Госсекретарь США: Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Майк Помпео рассказал, что США продолжат политику ограничений против Кубы.

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы будем считать этот режим ответственным за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, борющихся за свободу!" - написал Помпео в своем твиттере.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны. Кроме того, госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы.

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Напомним, ранее администрация США ввела новые ограничения на путешествия американских граждан на Кубу.

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США, Куба, Майк Помпео.
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