Самолеты США провели разведку у побережья Крыма

Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169 004 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии и приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма.
Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 километра от Севастополя.
Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.