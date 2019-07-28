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Самолеты США провели разведку у побережья Крыма

Самолеты США провели разведку у побережья Крыма
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американские провели разведывательную операцию у берегов Крыма.

Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169 004 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии и приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма.

Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 километра от Севастополя.

СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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США, Россия, Крым, Черное море, РФ, Разведка, Саолет.
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