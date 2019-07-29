Глава Нацразведки США вскоре покинет свой пост

Новости мира: Глава Национальной разведки США Дэн Коутс скоро уйдет в отставку.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс вскоре может подать в отставку, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По утверждениям собеседников агентства, президент США Дональд Трамп намерен назначить на смену Коутсу члена палаты представителей, 53-летнего республиканца от штата Техас Джона Рэдклиффа.

Дэн Коутс возглавил Национальную разведку США более двух лет назад, однако за этот срок он неоднократно выражал несогласие с рядом ключевых инициатив Трампа в области национальной безопасности, напоминает агентство.

Напоминаем, заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, который занимался расследованием вмешательства России в выборы США в 2016 году, подал в отставку.