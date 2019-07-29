"Никаких сомнений": Помпео подтвердил вмешательство России в выборы в США в 2016

Новости мира: Помпео заявил, что Россия вмешивалась не только в выборы 2016 года.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких сомнений относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом он сказал во время разговора в Экономическом клубе Вашингтона, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, есть ли у него сомнения, как у экс-главы ЦРУ, относительно того, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году, Помпео сказал: "Никаких сомнений, никаких. И в выборы перед этим, и перед этим, и перед этим, а также в выборы в 2018. Возможно, люди забыли, но у нас были выборы после 2016 года. Некоторые говорят: мы должны защитить кампанию 2020 года - и хорошие люди, которые баллотировались в 2018, тогда волновались также. Нам удалось сделать это очень эффективно, и мы сделаем это снова в 2020".

В то же время госсекретарь добавил, что речь идет не только о вмешательстве России.

"Это неправильная трактовка, я объясню. Другие страны, кроме России, хотят пошатнуть американскую демократию - это было правдой со времен основания нашего великого народа. Мы должны быть бдительными", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, специальный прокурор США Роберт Мюллер во время открытых слушаний в комитете по правоохранительной деятельности Палаты представителей Конгресса США 24 июля заявил, что за всю свою карьеру не помнит большей угрозы для американской дипломатии, чем вмешательство России в президентские выборы США 2016 года.

Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о возможных связях и сговоре между сотрудниками избирательной кампании Трампа и Россией, которая вмешивалась в президентские выборы США 2016 года, продолжалось с июня 2017 до марта 2019 года.

По результатам был подготовлен отчет более чем на 400 страниц, в котором говорится о "систематическом и масштабном" вмешательстве России в избирательный процесс в США в 2016 году.

В то же время в выводах отчета говорится, что доказательств сговора Трампа с россиянами, достаточных для предъявления обвинения, найдено не было. С другой стороны прокуроры не исключили, что президент США пытался помешать правосудию при расследовании.