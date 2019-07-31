В США раздумывают о продлении договора с Россией по стратегическому вооружению

"Маловероятно, что он будет продолен, хотя окончательное решение еще не принято", - сказал он, выступая на студенческой конференции.
При этом Болтон отметил, что ратифицированный США в 2010 году договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, уже имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности, новые российские средства доставки.
"Зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует? Нам нужно фокусироваться на чем-то получше, и мы это сделаем", - сказал советник Дональда Трампа.