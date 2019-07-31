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Более 100 миллионов человек пострадали в результате хакерской атаки на банк в США

Более 100 миллионов человек пострадали в результате хакерской атаки на банк в США
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Из-за хакерской атаки на американский банк Capital One пострадало более 100 миллионов человек - их личные данные похитили.

"Десятый по размеру банк в США Capital One стал жертвой атаки хакеров. Злоумышленники украли личную информацию более 100 миллионов людей, имевших счета или кредиты в банке", сообщает Голос Америки.

Отмечается, что финучреждение узнало об этом 19 июля, но сообщило только через полторы недели, когда ФБР арестовало в Сиэтле подозреваемую Пейдж Томпсон.

Ранее она разрабатывала программное обеспечение в компании Amazon Web Services, которая борется за контракт в размере $10 миллиардов на создание "облачного" сервиса для Пентагона. Банк уже подал иск против Томпсон в суд.

Кроме американцев, от хакерской атаки пострадали канадские вкладчики банка.

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Злоумышленники украли информацию о датах рождения, доходах, номерах банковских счетов и карт, а также номерах социального страхования.

В Capital One убеждают, что эти данные не успели использовать с преступной целью. Банк обещает усилить меры кибербезопасности и потратить на это дополнительно $100-150 миллионов.

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Банк, Хакеры, Хакерская атака, Capital One.
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