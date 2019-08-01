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Трамп поздравил с назначением нового представителя США при ОНН

Трамп поздравил с назначением нового представителя США при ОНН
16:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости мира: Американский президент передал поздравления новому постпреду США при ОНН Келли Крафт.

Американский президент Дональд Трамп в четверг направил поздравления в адрес Келли Крафт, утвержденной Сенатом США на посту постоянного представителя США при ООН.

"Поздравляю Келли Найт Крафт из Кентукки в связи с ее утверждением постпредом при ООН. После столь великолепной службы на посту посла (США - ред) в Канаде, и выдающейся работы в независимости от сложности задач, Келли будет превосходна в ООН. Победительница!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Должность постпреда США при ООН пустовала на протяжении семи месяцев. В настоящее время исполняет обязанности постпреда США при ООН дипломат Джонатан Коэн.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как предыдущий кандидат Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.

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Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт, которая является политическим назначенцем, за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Вместе со своим мужем Джо Крафтом Келли была крупным спонсором Республиканской партии. 

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США, ООН, Дональд Трамп, Келли Крафт.
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