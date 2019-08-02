Скачать
Пятница, 02.08.2019
Украина остается среди приоритетов председательства Польши в Совбезе ООН
Украина остается среди приоритетов председательства Польши в Совбезе ООН
В ОБСЕ зафиксировали 67 взрывов на Донбассе
В ОБСЕ зафиксировали 67 взрывов на Донбассе
Коробов нацелился на Джейкобса
Коробов нацелился на Джейкобса
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

США договорились с талибами о выводе войск с Афганистана

США договорились с талибами о выводе войск с Афганистана
05:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Администрация Трампа планирует сократить военное присутствие США в Афганистане до 8-9 тыс. человек

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих из Афганистана в рамках нового соглашения с талибами, сообщает The Washington Post.

Согласно данным осведомленных собеседников издания, количество американских войск в Афганистане может быть сокращено до 8-9 тыс. с нынешних 14 тыс. человек.

В обмен талибы, как сообщается, должны будут начать переговоры о мирном соглашении с афганским правительством.

Также договоренности США и талибов включают прекращение огня и отказ талибов от связей с "Аль-Каидой".

Это предложение является результатом многомесячных переговоров между талибами и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает издание.

Как заявили чиновники, соглашение может быть окончательно утверждено до сентябрьских выборов в Афганистане. Но, по их словам, все еще есть нерешенные проблемы.

Представитель талибов Забиулла Моджахед отклонил просьбу издания прокомментировать возможную сделку и сказал, что не знает, когда переговоры продолжатся.

"Мы надеемся, что не будет никаких препятствий, но это также зависит от серьезности американцев", - заявил он.

Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Халилзад по итогам консультаций в Кабуле написал в твиттере, что его визит в афганскую столицу был продуктивным.

По его словам, "США и Афганистан договорились о следующих шагах", которые находятся на стадии доработки.

"Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если талибы выполнят свою задачу, мы (...) заключим соглашение, над которым работаем", - заявил Халилзад.

Десятки людей погибли при взрыве бомбы у дороги в Афганистане

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Робертсон рассказал газете, что указаний по выводу войск в ведомство не поступало.

"Наша стратегия в Афганистане основана на условиях. Наши войска будут оставаться в Афганистане на соответствующих уровнях до тех пор, пока их присутствие необходимо для защиты интересов США", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Талибан, Вывод войск США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
03 Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
04 В ночное время боевики перебрасывают тяжелое вооружение
05 ЦИК признала уже 153 народных депутата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол Великобритании в Украине завершает свою каденцию
Посол Великобритании в Украине завершает свою каденцию
США договорились с талибами о выводе войск с Афганистана
США договорились с талибами о выводе войск с Афганистана
ЦИК признала уже 153 народных депутата
ЦИК признала уже 153 народных депутата
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь