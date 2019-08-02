США готовы участвовать в "нормандском формате", но есть условия

Спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп примет предложение относительно нового нормандского формата, если Россия будет настроена прекратить конфликт.
"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно."- заявил Волкер
Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи".
В то же время, Волкер не уверен, что Трамп или госсекретарь США могли бы на долгое время поддерживать "высшую степень вовлечения", как это происходит в рамках "нормандской четверки".
Волкер также выступил за прямой контакт президентов Украины и России.