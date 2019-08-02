Скачать
Суббота, 03.08.2019
Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского
Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
"Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Байден после дебатов остался в статусе фаворита от демократов

Байден после дебатов остался в статусе фаворита от демократов
23:30 Пт, 2 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джо Байден остается самым популярным кандидатом от демократов.

Бывший вице-президент США Джо Байден по итогам двух раундов дебатов остается самым популярным кандидатом от Демократической партии для участия в президентских выборах 2020 года, говорится в опросе, проведенном компанией Morning Consult.

Видеть Байдена кандидатом в президенты в 2020 году хотят 32% вероятных избирателей на демократических праймериз. После первых дебатов демократов, прошедших в конце июня, такого мнения придерживались 33% опрошенных.

На втором месте - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которого поддерживают 18% опрошенных. После предыдущих дебатов его поддерживали 19% опрошенных.

Третье место сохранила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, кандидатуру которой одобряют 15% опрошенных против 12% месяцем ранее.

На четвертом месте - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис с 10%. Месяцем ранее она делила третью позицию с Уоррен, набрав 12% голосов.

Последние дебаты "не оказали немедленного влияния на предпочтения потенциальных избирателей на демократических праймериз", отмечает компания.

На этой неделе в США прошли двухдневные дебаты претендентов на участие в президентских выборах США от Демократической партии. Всего в них приняли участие 20 потенциальных кандидатов в президенты.

Во вторник демократы, в числе которых были Сандерс и Уоррен, обсудили вопросы, касающиеся здравоохранения, проблемы границы США и Мексики, расизм и контроль над оружием.

Байден рассказал, почему Путин считает идею либерализма "устаревшей"

В среду темами дебатов с участием Байдена и Харрис стали изменение климата, расизм, иммиграция, реформа сферы уголовного права и системы здравоохранения. Демократы также обсудили причины поражения на выборах 2016 года и рассказали, как бы они привлекли голоса избирателей.

В опросе, проведенном 1 августа, приняли участие 2419 зарегистрированных избирателей, которые намерены голосовать на демократических праймериз или кокусах. Следующие дебаты демократов состоятся 12 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Демократы, Дебаты, Джо Байден, Берни Сандерс, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
02 ЦИК признала избранными еще семерых нардепов-мажоритарщиков
03 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
04 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
05 Врачебные советы, которые помогут сохранить здоровый позвоночник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК взял на себя полномочия ОИК в округе №50
ЦИК взял на себя полномочия ОИК в округе №50
Крах ДРСМД: реакция МИД Украины
Крах ДРСМД: реакция МИД Украины
В Карпатах ожидаются сильные дожди, возможны сели
В Карпатах ожидаются сильные дожди, возможны сели
Егору Криду запретили въезд в Украину: детали
Егору Криду запретили въезд в Украину: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь