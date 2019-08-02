Байден после дебатов остался в статусе фаворита от демократов

Новости мира: Джо Байден остается самым популярным кандидатом от демократов.

Бывший вице-президент США Джо Байден по итогам двух раундов дебатов остается самым популярным кандидатом от Демократической партии для участия в президентских выборах 2020 года, говорится в опросе, проведенном компанией Morning Consult.

Видеть Байдена кандидатом в президенты в 2020 году хотят 32% вероятных избирателей на демократических праймериз. После первых дебатов демократов, прошедших в конце июня, такого мнения придерживались 33% опрошенных.

На втором месте - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которого поддерживают 18% опрошенных. После предыдущих дебатов его поддерживали 19% опрошенных.

Третье место сохранила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, кандидатуру которой одобряют 15% опрошенных против 12% месяцем ранее.

На четвертом месте - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис с 10%. Месяцем ранее она делила третью позицию с Уоррен, набрав 12% голосов.

Последние дебаты "не оказали немедленного влияния на предпочтения потенциальных избирателей на демократических праймериз", отмечает компания.

На этой неделе в США прошли двухдневные дебаты претендентов на участие в президентских выборах США от Демократической партии. Всего в них приняли участие 20 потенциальных кандидатов в президенты.

Во вторник демократы, в числе которых были Сандерс и Уоррен, обсудили вопросы, касающиеся здравоохранения, проблемы границы США и Мексики, расизм и контроль над оружием.

В среду темами дебатов с участием Байдена и Харрис стали изменение климата, расизм, иммиграция, реформа сферы уголовного права и системы здравоохранения. Демократы также обсудили причины поражения на выборах 2016 года и рассказали, как бы они привлекли голоса избирателей.

В опросе, проведенном 1 августа, приняли участие 2419 зарегистрированных избирателей, которые намерены голосовать на демократических праймериз или кокусах. Следующие дебаты демократов состоятся 12 сентября.