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Трамп: Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией

Трамп: Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что у США есть возможность наладить отношения с Россией.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 августа, заявил, что хочет хороших отношений с Россией и мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

Об этом он сообщил журналистам возле Белого дома, передает Интерфакс.

"Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией − ред.)", − подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что наладить их "было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва".

Американский лидер также указал, что если США и Россия смогут заключить договор о снижении количества ядерного оружия, то это будет "великим делом для мира".

В США стартовала разработка новых ракетных систем

Как известно, Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в американские выборы "охотой на ведьм".

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США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, ДРСМД.
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