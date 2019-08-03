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Суббота, 03.08.2019
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США ввели второй пакет санкций против России в рамках "дела Скрипаля"

США ввели второй пакет санкций против России в рамках "дела Скрипаля"
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок".

США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил в субботу госдеп.

В сообщении указывается, что "США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании 4 марта 2018 года".

Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев, отмечает госдеп.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

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Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента Билла Клинтона № 12851 от 1994 года.

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США, Россия, Сергей Скрипаль.
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