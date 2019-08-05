В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами терактов в Техасе

Новости мира: ОБСЕ: Теракты в Техасе должны расследовать как преступления на почве ненависти к иммигрантам.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала США расследовать теракты в Техасе как преступления на почве ненависти к иммигрантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Twitter.

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и настоятельно призываю власти США расследовать эти теракты как преступления на почве ненависти. Сегодня я думаю о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", заявила Ингибьерг Солрун Гисладоттир.

Напоминаем, по меньшей мере 19 человек погибли и до 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас).