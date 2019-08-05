Скачать
Понедельник, 05.08.2019
В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
Задержанный Ираном танкер оказался иракским
Задержанный Ираном танкер оказался иракским
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии
Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии

В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами терактов в Техасе

В ОБСЕ обеспокоены антииммигрантскими мотивами терактов в Техасе
04:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: ОБСЕ: Теракты в Техасе должны расследовать как преступления на почве ненависти к иммигрантам.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала США расследовать теракты в Техасе как преступления на почве ненависти к иммигрантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее страницу в Twitter.

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и настоятельно призываю власти США расследовать эти теракты как преступления на почве ненависти. Сегодня я думаю о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", заявила Ингибьерг Солрун Гисладоттир.

Напоминаем, по меньшей мере 19 человек погибли и до 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Стрельба, Погибшие, Техас, Иммигранты, Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
03 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
05 Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Баку горел торговый центр, пострадали работники МЧС
В Баку горел торговый центр, пострадали работники МЧС
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
В Иране разбился истребитель
В Иране разбился истребитель
Простые продукты, которые помогают справится с жаждой
Простые продукты, которые помогают справится с жаждой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь