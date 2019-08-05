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Помпео: США создаст коалицию в Персидском заливе в ближайшее время

Помпео: США создаст коалицию в Персидском заливе в ближайшее время
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США заявил о том, что Вашингтон сумеет создать коалицию в Персидском заливе.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет, что «очень уверен» в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию по безопасности судоходства в Персидском заливе.

При этом он не уточнил, какие государства будут принимать участие в этой коалиции, сообщает Радіо Свобода.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что получил ответы от некоторых союзников, и заявлений можно ожидать в ближайшее время.

Помпео и Эспер выступали 4 августа в рамках визита в Австралию, предложив там ряду стран создать коалицию после обострения отношений с Ираном, в частности, после захвата Тегераном британского танкера. Однако пока это предложение получило мало поддержки.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что ее страна серьезно изучит предложение США, но, по ее словам, решение пока не принято.

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В правительстве Канцлера Германии Ангелы Меркель 31 июля заявили, что Германия «не желает» подсоединяться к военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе, но рассматривает возможность участия в европейской морской миссии.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас также 31 июля заявил, что Германия не будет участвовать в американской инициативе.

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США, Иран, Персидский залив, Майк Помпео.
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