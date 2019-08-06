Сторонника Трампа осудили на 20 лет

Новости мира: Сезара Сайока, рассылашего критикам Трампа бомбы, осудили на 20 лет.

Американца, рассылавшего в прошлом году критикам президента США Дональда Трампа взрывные устройства по почте, приговорили к 20 годам заключения.

Об этом сообщает BBC.

"Сторонника Трампа, признавшего, что посылал бомбы по почте критикам американского президента, посадили на 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура просила о пожизненном для 57-летнего Сезара Сайока. Он был арестован 26 октября 2018 года в городе Плантейшн, штат Флорида, и предварительно обвинен по пяти статьям.

Кроме рассылки по почте 16-ти самодельных бомб по всей стране критикам президента США Дональда Трампа, Сайок также посылал изображения с угрожающим содержанием.

По информации стороны обвинения, доказательства против Сайока включают образцы ДНК, которые связывают его с 10 взрывными устройствами, на двух из которых выявлены отпечатки его пальцев.

Как отмечается, Сайок признал себя виновным по 65-ти пунктам обвинения, связанных с отправлением 16 "почтовых бомб" известным представителям Демократической партии, а также в офис телеканала CNN. Он признался, что изготовил самодельные взрывные устройства из пластиковых труб, цифровых будильников с электрической проводкой, фейерверков и осколков стекла.

Обвиняемый в суде заявлял, что "очень сожалеет из-за своего поступка".