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Сторонника Трампа осудили на 20 лет

Сторонника Трампа осудили на 20 лет
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Сезара Сайока, рассылашего критикам Трампа бомбы, осудили на 20 лет.

Американца, рассылавшего в прошлом году критикам президента США Дональда Трампа взрывные устройства по почте, приговорили к 20 годам заключения.

Об этом сообщает BBC.

"Сторонника Трампа, признавшего, что посылал бомбы по почте критикам американского президента, посадили на 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура просила о пожизненном для 57-летнего Сезара Сайока. Он был арестован 26 октября 2018 года в городе Плантейшн, штат Флорида, и предварительно обвинен по пяти статьям.

Кроме рассылки по почте 16-ти самодельных бомб по всей стране критикам президента США Дональда Трампа, Сайок также посылал изображения с угрожающим содержанием.

По информации стороны обвинения, доказательства против Сайока включают образцы ДНК, которые связывают его с 10 взрывными устройствами, на двух из которых выявлены отпечатки его пальцев.

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Как отмечается, Сайок признал себя виновным по 65-ти пунктам обвинения, связанных с отправлением 16 "почтовых бомб" известным представителям Демократической партии, а также в офис телеканала CNN. Он признался, что изготовил самодельные взрывные устройства из пластиковых труб, цифровых будильников с электрической проводкой, фейерверков и осколков стекла.

Обвиняемый в суде заявлял, что "очень сожалеет из-за своего поступка". 

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США, Суд, Дональд Трамп, Сезар Сайок.
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