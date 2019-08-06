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Столтенберг: США не покинут НАТО

Столтенберг: США не покинут НАТО
15:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира: По словам генсека, в НАТО абсолютно не переживают по этому поводу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг абсолютно уверен в том, что США останутся в составе Альянса, поэтому в блоке не готовятся к потенциальному выходу Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг рассказал в интервью Associated Press и Newsroom во время визита в Новую Зеландию.

По его словам, в США существует сильная двухпартийная поддержка НАТО, и слова Вашингтона подкрепляются действиями, поскольку США увеличивают свое военное присутствие в Европе.

"Сильный НАТО полезен для Европы, но и для Соединенных Штатов. Для США - большое преимущество иметь 28 друзей и союзников", - сказал Столтенберг.

Ранее в этом году СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп в 2018 году несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из Организации Североатлантического договора.

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Столтенберг также отметил, что призыв Трампа к союзникам больше тратить на оборону имел влияние.

"Сейчас мы видим, что европейские союзники и Канада усиливаются. После многих лет сокращения расходов на оборону все союзники начинают увеличивать расходы на оборону. Все больше союзников придерживаются норматива 2%", - сказал он, имея в виду долю ВВП, которую страны тратят на оборону.

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США, НАТО, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп.
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