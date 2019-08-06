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США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР

США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР
22:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США не станут пускать на свою территорию лиц, которые посещали Северную Корею в период с 2011 года.

Правительство США лишило права безвизового въезда иностранцев, посещавших Северную Корею после марта 2011 года.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на чиновника МИД Южной Кореи.

"Соединенные Штаты больше не будут разрешать гражданам Южной Кореи и другим иностранцам въезжать в США без визы, если они посещали Северную Корею в период начиная с марта 2011 года", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу сегодня, иностранцы, посещавшие КНДР за последние 8 лет, должны подавать документы на визу США и приходить на собеседование в американское посольство.

По данным источников в МИД РК, около 37 тысяч граждан Южной Кореи посетили КНДР с 1 марта 2011 года.

До сих пор США безоговорочно разрешало гражданам 38 стран - в том числе и Южной Кореи - въезжать в страну без визы на срок до 90 дней.

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США, Северная Корея, КНДР, МИД Южной Кореи, Безвиз.
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