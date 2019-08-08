Новости мира:Что стало причиной подачи в отставку пока не сообщается.

Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку.

Об этом сообщает The Washington Post.

Она занимала этот пост с октября прошлого года, газета, ссылаясь на источники из числа официальных лиц, пишет, что причиной отставки стали личные мотивы.

Сама Брайер отказалась отвечать на вопросы журналистов, касающиеся отставки, переадресовав их госдепартаменту.

Издание отмечает, что официально об отставке госдеп может сообщить в четверг.

В качестве помощника госсекретаря Брайер отвечала за налаживание партнерских отношений с южноамериканскими странами и контролировала уровень иммиграции из Мексики и других стран Центральной Америки.

СМИ, комментируя сообщения об отставке, сообщают, что Брейер выступала против ужесточения политики Белого дома в отношении Мексики.