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Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов

Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
12:06 Сегодня Телеграф Фото: ера

Новости мира: По данным социологов за Байдена готовы отдать свой голос 22% демократов.

Джо Байден все так же остается лидером среди кандидатов на участие в президентских выборах 2020 года. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного Reuters/Ipsos, сообщает УНН.

Опрос проводился с 1 по 5 августа. Он показал, что за Байдена готовы проголосовать 22% демократов и независимых избирателей. Уровень поддержки бывшего вице-президента не изменился по сравнению с опросом, который проводился в июле. Берни Сандерса поддерживают 18%, позиции сенатора улучшились за месяц на 2%.

Никто из других кандидатов от Демократической партии — а на сегодняшний день за номинацию борются 23 политика — не смог набрать выше 9%.

Байден и Сандерс являются представителями двух конкурирующих ветвей Демократической партии. Их взгляды на управление государством резко различаются. Сандерс выступает за всеобщее бесплатное здравоохранение, в то время как Байден — сторонник более умеренного подхода, который предусматривает сохранение частных медстраховок.

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Оба политика — наиболее сильные кандидаты, способные победить Дональда Трампа, считают избиратели-демократы. 36% избирателей объяснили свой выбор исключительно вероятностью победы того или иного кандидата над действующим президентом. Только 11% сказали что для них имеют значение взгляды кандидата на медицинскую реформу, а 5% назвали в числе важнейших критериев экологическую программу.

Наибольшую поддержку в июле-августе и Байден, и Сандерс получили от представителей этнических меньшинств. Сторонников среди меньшинств за минувший месяц, наоборот, лишились сенатор Камала Харрис и бывший конгрессмен Бето О’Рурк. При этом голоса среди меньшинств распределились поровну: как Байдена, так и Сандерса поддержали 23% демократов, которые причисляют себя к этническим меньшинствам. Поддержка Сандерса выросла в сравнении с июлем на 2%.

За Камалу Харрис готовы проголосовать 6% респондентов, ее рейтинг упал на 5%. Упал и рейтинг Бето О’Рурка — с 5% до 2% в сравнении с предыдущим опросом.

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Опрос проводился на территории всей страны, в нем приняли участие 1258 человек, в том числе 494 представителя расовых или этнических меньшинств. Погрешность опроса — около 5 процентных пунктов.

Напомним, количество членов Демократической партии в нижней палате Конгресса США, поддерживают начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа, составляет 118 человек — более половины фракции демократов.

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США, Выборы, Джо Байден, Берни Сандерс.
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