Трамп обвинил Францию во вмешательстве в политику США по Ирану

Новости мира:Президент США призвал Францию не вмешиваться в американскую политику в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп попросил Францию не посылать Ирану "противоречивых сигналов", тем самым вмешиваясь в политику США.

"Иран сталкивается с серьезной финансовой проблемой. Они отчаянно хотят провести переговоры с США, но им посылают смешанные сигналы от всех тех, кто претендует на то, чтобы представлять нас (США - ред.), включая президента Франции Макрона, - написал Трамп в четверг в твиттере. - Я знаю, что у Эммануэля добрые намерения, как и у всех остальных, но никто не может отвечать за Соединенные Штаты, кроме Соединенных Штатов. Никто не имеет права представлять каким-либо образом".

Ранее интернет-портал "Аль-Монитор" опубликовал информацию о том, что в конце июля президенты Франции и Ирана Эмманюэль Макрон и Хасан Рухани провели телефонные переговоры, которые продолжались около двух часов. Согласно информации источников портала, Макрон в ходе разговора пригласил иранского президента на саммит "Группы семи" во Францию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. При этом портал отмечал, что Рухани от такого предложения отказался.

Однако в Елисейском дворце эту информацию опровергли.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.