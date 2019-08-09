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ООН: Новые санкции против Венесуэлы чрезмерные

ООН: Новые санкции против Венесуэлы чрезмерные
00:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявил, что санкции США против Венесуэлы чрезмерные.

Новые санкции США против Венесуэлы могут нанести ущерб населению страны и привести к дальнейшим нарушениям основных прав человека.

Такое мнение выразила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщается на сайте Управления верховного комиссара.

«Есть немало свидетельств того, что масштабные односторонние санкции (США против Венесуэлы - ред.) могут завершиться нарушением базовых прав человека, включая экономические права на питание и здоровье, могут создать препятствия для доставки гуманитарной помощи», - заявила Бачелет.

По ее мнению, введенные США 6 августа санкции «чрезвычайно масштабные» и не предусматривают достаточных мер, чтобы ограничить их влияние на население Венесуэлы. Верховный комиссар напомнила, что экономический кризис в Венесуэле начался задолго до первых американских санкций, однако ограничения, введенные Вашингтоном в 2017-м и 2019-го годов, существенно ухудшили экономическую ситуацию в стране.

«Согласно официальной статистике экономика Венесуэлы сократилась на 47,6% в период с 2013 по 2018 года. После дальнейшего ограничения экономической активности вследствие новых санкций, боюсь, бизнес и финансовые институты, скорее всего, решат не рисковать и полностью прекратят транзакции с правительством Венесуэлы, боясь наказания за нарушение санкций », - отметила она.

По ее словам, последние санкции США предусматривают, что «сделки, связанные с предоставлением продуктов питания, одежды, медикаментов, должны уменьшить страдания людей», не включены в список запрещенных. Однако компании и финансовые институты, вероятно, будут бояться хоть каким-то образом сотрудничать с Венесуэлой.

«Я призываю всех, кто имеет влияние в Венесуэле и в международном сообществе, к совместной конструктивной работе над поиском политического решения по урегулированию кризиса. Интересы страждущего народа Венесуэлы и права человека должны быть превыше всего», - подытожила она.

Напоминаем, 6 августа США ввели против Венесуэлы новые санкции, заблокировав всю недвижимость венесуэльского правительства на территории Штатов.

Кроме министерств и департаментов правительства Венесуэлы, новые санкции США распространяются также на Центральный банк страны и государственную нефтяную компанию.

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США, Санкции, ООН, Мишель Бачелет, Венесула.
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