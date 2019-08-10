Убийца из Техаса признался, что его мишенью были мексиканцы

Новости мира:Стрелок из Техаса заявил, что во время стрельбы целился в мексиканцев.

21-летний Патрик Крусиус, который на прошлых выходных убил 22 человека в Эль-Пасо, штат Техас, признался полиции, что его мишенью были именно мексиканцы.

Об этом сообщает в пятницу, 9 августа, CBS news.

«Власти заявили, что 21-летний мужчина, который обвиняется в совершении массовой стрельбы возле торгового центра Walmart в Эль-Пасо, - признался после задержания, что его мишенью были мексиканцы», - говорится в новости.

CBS сообщает, что согласно протоколу задержания, преступник вышел из машины на одном из перекрестков вскоре после стрельбы, когда его остановила полиция.

«Я и есть тот стрелок», - сообщил он офицерам. Впоследствии, давая показания, он рассказал, что «во время стрельбы целился в мексиканцев».

СМИ сообщают, что перед стрельбой на интернет-форуме 8chan был опубликован расистский и антимигрантский манифест, авторство которого приписывают Крусиусу.

«Адвокат семьи обвиняемого сообщил ранее на этой неделе, что его мать звонила в полицию города Аллен, штат Техас, за несколько недель до стрельбы, поскольку ее сын владел автоматом АК-47. Она не идентифицировала себя или своего сына во время звонка, поэтому полиция не расследовала в дальнейшем информацию, которая была предоставлена», - сообщает CBS.

В департаменте полиции пояснили, что дежурный офицер лишь ответил на информационные вопросы относительно владения оружием. Хотя он также спросил о эмоциональное состояние владельца оружия.

По сообщению полиции, убийца ехал 10 часов машиной из Аллена в Эль-Пасо перед тем, как совершить массовую стрельбу.

Крусиусу выдвигаются обвинения, предусматривающие смертную казнь, сообщает районное управление прокуратуры округа Эль-Пасо.

Напоминаем, 3 августа в г. Эль-Пасо, штат Техас, стрелок открыл огонь по людям возле торгового центра Walmart и застрелил 22 человека, ранил более 20-ти. Восемь из убитых были мексиканцами по происхождению.

Ряд американских экспертов возлагает вину за разжигание вражды к мигрантам на президента США. Так, на одном из митингов Трамп назвал миграцию из Мексики “вторжением” и спросил у зала, что с этим делать. В ответ из публики раздалось: “Стрелять их!”. На это президент США лишь улыбнулся.