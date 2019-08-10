По Нью-Йорку начали курсировать беспилотные автобусы (Фото)

Новости мира:В Нью-Йорке запустили беспилотный автобусный маршрут.

На Бруклинской военно-морской верфи в Нью-Йорке запустили первую программу курсирования беспилотного общественного транспорта. Шесть автобусов-беспилотников будут доставлять пассажиров в разные точки индустриального парка.

Планируется, что они будут перевозить около 500 человек в день, за месяц должно получаться более 16 тысяч пассажиров, пишет Design Boom.

В будние дни система будет работать в непрерывном цикле с 7:00 до 22:30 между доком и воротами "Камберленд". В выходные дни беспилотные автобусы будут ходить между доком и зданием 77 по такому же графику.

Поначалу в автобусах будут находиться водитель и оператор программного обеспечения.

Эту инициативу Бруклинская верфь запустила в партнерстве с компанией Optimus Ride, которая специализируется на технологиях для автономной работы транспортных средств.